《外汇动态》美元/韩元跳空上涨,在1,135-1,140区域存在阻力

0133GMT--美元/韩元KRW=KFTC跳空上涨,但在近日高位所在的区间1,135-1,140面临阻力.10月跌势的38.2%回档位1,137.4亦提供阻力.

交易商预计出口商会逢高抛售美元/韩元,称韩元目前的疲势可能过度."我不明白人们为什麽会在1,130上方增加(美元/韩元)多仓.韩国仍是贸易顺差,外资也没有抛售股票或债券.除了欧元区因素,美元/韩元没有什麽上涨的理由,"首尔一家外资银行的资深交易员称.他补充道,若欧元没有跌破1.3480,美元/韩元的阻力强劲.