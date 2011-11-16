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公司新闻(中文) | 2011年 11月 16日 星期三 09:58 BJT

〔标题新闻〕美国银行本周将裁减部分技术及运营员工,以提升效率--公司发言人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7AE1RP]

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