更正:《路透峰会》哈尔滨银行申请金融债及续拓村镇银行,钟情小额贷款

(更正:小标後第一段,数量居城市商业银行"之首",改为"前列")

* 已申请发行25亿元小微企业专项金融债

* 目前小额贷款已占贷款总规模的63%

* 计划明年旗下达30家村镇银行,并申请组建控股公司

* 力争三年内上市,做最具"特色"小银行

路透北京11月15日电---以小额信贷为主、崛起于中国东北地区的城商行--哈尔滨银行周二表示,目前小额贷款已占该行贷款总规模的63%,为增加小微企业信贷资金额度,该行已申请发行25亿元人民币专项金融债,目前正待监管层批准.

哈尔滨银行董事长郭志文周二在参加路透峰会时表示, 该行将视监管环境,力争三年内上市,做最具"特色"小银行.此外,小额信贷技术已趋于标准化和规范化,计划明年发起设立达到30家村镇银行,并申请组建控股公司.

作为应对微小型企业融资难的定向宽松政策措施,银监会规定小微企业贷款达到目标的商业银行可申请发行专项金融债.其对应的单户500万元(含)以下小微企业贷款,将不计入存贷比考核,从而也增加银行信贷资金额度.

"尽管发债成本不低,但总体利差还是可以的,有2%左右的净利差,"郭志文表示,哈尔滨银行从1999年就开始尝试小额信贷业务,目前小额信贷技术已趋于标准化和规范化,为之服务的新一代IT系统明年初上线,这使哈尔滨银行具备了快速异地"复制"能力.

民生银行(600016.SS) (1988.HK)、浦发银行(600000.SS)、兴业银行(601166.SS)三家银行近日获批准发行专项金融债共1,100亿元,用于发放小微企业贷款.对银行而言,此举有利于改善银行资产负债结构,缓解贷存比压力.

截至2011年10月末,哈尔滨银行资产总额1,618亿元,小额信贷馀额360亿元,占全行信贷资产总额的63%;来自小额信贷的收入占全行信贷资产收入的68%.小额贷款不良率仅为0.58%.

郭志文认为,小额贷款在中国有着非常广阔的市场,其收益能覆盖风险,关键在于银行的理念、风控技术及精细化水平.近年来定位于小额贷款後的实践证明,"小企业及农户贷款风险高、抵御经济周期能力低"只是认识误区.

**计划明年旗下村镇银行达30家**

从2004年成立第一家异地分行,到现在拥有最多家分行及村镇银行的城商行,哈尔滨银行已成功复制小额信贷模式至大半个中国.旗下拥有12家分行、21家村镇银行,数量居城市商业银行前列.

"村镇银行是我们推广小额信贷的重要渠道,今年下半年因监管政策适度调整,我们的计划审慎放缓,计划到明年使村镇银行的数量达到30家,并上报组建村镇银行控股公司方案."郭志文称.

"中国不缺大中型银行,但真正缺为小企业、农民提供专业化服务的小银行,未来,没有特色的小银行没什麽出路和前途."郭志文称,哈尔滨银行目标是建成"国内一流、国际知名小额信贷银行",就是基于这一思路跨区经营,并把小额信贷技术复制全国的.

他介绍称,目前哈尔滨银行的小额贷款已有从1万-500万元小额贷款全覆盖的15类系列产品,并与法国沛丰银行、国际金融公司(IFC)等公司合作,IT系统、人员储备条件业已充足.但监管部门对村镇银行设立政策有些调整,因此该行新设村镇银行会审慎放缓,稳妥扩张.

"(村镇银行)控股公司怎麽办还待实施细则,我们也会和国际金融公司(IFC)在村镇银行领域寻求合作,但IFC涉及外资监管审批,会审慎放缓."郭志文称.

此前,有媒体报导称,哈尔滨银行和IFC考虑通过增资或新设的方式,在中国境内建设若干村镇银行,并申请组建村镇银行控股公司.

中国银监会今年7月调整村镇银行组建核准方式,确定主发起行和地点的权限由银监局上收到至银监会,[ID:nCN1857821]且拟通过商业银行村镇银行子银行模式支持符合条件的银行批量化发起设立村镇银行,但要求主发起人总资产不少于1,000亿元人民币,且子银行需对村镇银行进行绝对控股.[ID:nCN1949209]

自2006年银监会调整放宽农村地区银行业准入政策以来,截至2011年5月末,全国共组建村镇银行536家,其中开业440家、筹建96家.(完)

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