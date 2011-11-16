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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:47 BJT

〔中国新债〕宁夏农垦集团周三起发18亿元七年期企业债,年利率7.10%

路透上海11月16日电---中国宁夏农垦集团有限公司周二晚公告称,将于今日(16日)起发行18亿元

人民币固息企业债,期限七年,年利率7.10%;并在第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回

售选择权.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

=====================================================================================

宁夏农垦 18 7 前五年7.10% AA 11/16-11/18 广发证券

集团 (第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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