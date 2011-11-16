〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,因欧债危机忧虑加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月16日电---澳元和新西兰元周三下滑,欧元区借贷成本上升助长了对欧债危机或殃及法国等AAA评级国家的疑虑,但股市的韧性限制了二者跌势.
澳元兑主要货币走势艰难,即便是兑疲软的欧元.
澳元/美元AUD=D4下跌至1.0143美元,纽约时段报1.0188,进一步脱离周一高点1.0351.澳元本月已经下跌近4%,因欧债危机忧虑加剧.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。