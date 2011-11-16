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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,因欧债危机忧虑加剧

路透惠灵顿/悉尼11月16日电---澳元和新西兰元周三下滑,欧元区借贷成本上升助长了对欧债危机或殃及法国等AAA评级国家的疑虑,但股市的韧性限制了二者跌势.

澳元兑主要货币走势艰难,即便是兑疲软的欧元.

澳元/美元AUD=D4下跌至1.0143美元,纽约时段报1.0188,进一步脱离周一高点1.0351.澳元本月已经下跌近4%,因欧债危机忧虑加剧.

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