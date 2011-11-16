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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 09:52 BJT

〔金属期市〕铜价上涨,受美国乐观经济数据提振

路透上海11月16日电---铜价周三上涨,受美国乐观经济数据提振,但价格或受制于对欧债危机挥之不去的忧虑.

0123GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.8%至每吨7,816.25美元.该期约前一交易日上涨1%.

上海期交所交易主力1月期铜合约SCFc3上涨1.1%至每吨58,010元人民币(9,140.47美元).

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