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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 10:01 BJT

〔中国新债〕中国化工集团下周三将发行30亿元中期票据,期限五年

路透上海11月16日电---中国化工集团公司周三公告称,将于下周三(23日)在银行间债市簿记建档

发行30亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国化工集团 30 30 5 11/23簿记建档 进出口银行 AAA 11/24 11/25

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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