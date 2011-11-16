〔全球贵金属〕俄罗斯出售钯金库存可能导致市场供过于求--庄信万丰

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透莫斯科11月15日电---贵金属冶炼商庄信万丰发布2011年钯金市场中期报告指出,俄罗斯政府出售钯金储备可能导致今年市场供应过剩72.5万盎司,反之市场将供需平衡.
"我们估计,今年俄罗斯出售储备钯金规模将达到75万盎司,为重要供应来源."报告称.
俄罗斯国家贵金属与宝石储备机构Gokhran一名消息人士上个月对路透表示,该机构可能在2012和2013年出口最後的9吨(大约合28.9万盎司)钯金储备,每年出口数量相同.
庄信万丰表示,截至该报告撰写时,除了8月运至瑞士的几吨钯金外,今年尚未有其他钯金交易.
该公司称,据信这几吨钯金是对以前的出售进行转移放置,并预期俄罗斯在10月重新开始出售钯金库存.
报告指,俄罗斯主要铂族金属生产商Norilsk Nickel(GMKN.MM)今年上半年的钯金精炼产量为136万盎司,较上年同期下降3%;铂金(白金)产量为34.7万盎司,同比减少2%.
"这些数字符合公司当前的生产计划,即2011年钯金和铂金产量分别达到270万和67万盎司,略低于去年水平."报告称.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。