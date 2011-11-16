〔全球贵金属〕俄罗斯出售钯金库存可能导致市场供过于求--庄信万丰

路透莫斯科11月15日电---贵金属冶炼商庄信万丰发布2011年钯金市场中期报告指出,俄罗斯政府出售钯金储备可能导致今年市场供应过剩72.5万盎司,反之市场将供需平衡.

"我们估计,今年俄罗斯出售储备钯金规模将达到75万盎司,为重要供应来源."报告称.

俄罗斯国家贵金属与宝石储备机构Gokhran一名消息人士上个月对路透表示,该机构可能在2012和2013年出口最後的9吨(大约合28.9万盎司)钯金储备,每年出口数量相同.

庄信万丰表示,截至该报告撰写时,除了8月运至瑞士的几吨钯金外,今年尚未有其他钯金交易.

该公司称,据信这几吨钯金是对以前的出售进行转移放置,并预期俄罗斯在10月重新开始出售钯金库存.

报告指,俄罗斯主要铂族金属生产商Norilsk Nickel(GMKN.MM)今年上半年的钯金精炼产量为136万盎司,较上年同期下降3%;铂金(白金)产量为34.7万盎司,同比减少2%.

"这些数字符合公司当前的生产计划,即2011年钯金和铂金产量分别达到270万和67万盎司,略低于去年水平."报告称.(完)