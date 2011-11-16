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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 10:10 BJT

〔中国数据〕10月实际使用外资(FDI)同比增长8.75%--商务部

路透北京11月16日电---中国商务部周三公布,10月份全国实际使用外资(FDI)金额83.34亿美元,同比增长8.75%.

商务部并公布,前10个月全国实际使用外资金额950.12亿美元,同比增长15.86%.

此前数据显示,今年9月份全国实际使用外资(FDI)金额90.45亿美元,同比增长7.88%;前九个月全国实际使用外资金额866.79亿美元,同比增长16.6%.[ID:nCN1158210]

历史数据实际投资额(亿美元):

--------------------------2011年------------------------------ ---------2010年---------

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3 97.04 76.63 (完)

--发稿 沈燕; 撰写 康熙泽; 审校 黄凯

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