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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 10:05 BJT

〔中国新债〕天山股份下周三将发行8亿元中期票据,期限五年

路透上海11月16日电---中国新疆天山水泥股份有限公司(000877.SZ)周三公告称,将于下周三(23日)在银行间债市簿记建档发行8亿元

人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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天山股份 8 8 5 11/23簿记建档 国开行 AA 11/24 11/25

(000877.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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