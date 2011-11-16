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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 10:33 BJT

〔东京汇市〕欧元扩大跌势,兑美元及日圆触及五周低点

路透新加坡11月16日电--欧元兑美元及日圆周三亚洲盘中扩大下跌,并触及五周新低;上日法国公债收益率窜升,凸显出欧元区债务危机正扩散至整个区域.

在电子交易平台EBS上,欧元兑美元EUR=一度跌至1.3447附近的低点,在触发1.3480附近的停损卖单後加速下跌.欧元最新下跌0.6%至1.3454.

欧元兑日圆EURJPY=R一度低见103.69,最新报在103.72日圆附近,较纽约周二收盘价下跌0.6%.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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