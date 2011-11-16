〔东京汇市〕欧元扩大跌势,兑美元及日圆触及五周低点

路透新加坡11月16日电--欧元兑美元及日圆周三亚洲盘中扩大下跌,并触及五周新低;上日法国公债收益率窜升,凸显出欧元区债务危机正扩散至整个区域.

在电子交易平台EBS上,欧元兑美元EUR=一度跌至1.3447附近的低点,在触发1.3480附近的停损卖单後加速下跌.欧元最新下跌0.6%至1.3454.