〔投行观点〕富国银行称,赛维LDK股票并非理想投资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月15日电---美国富国银行(Wells Fargo)太阳能分析师Sam Dubinsky周二将中国江西赛维LDKLDK.N从其研究范围中剔除,称他"无法确信该股是理想的投资."
此前一天,中国太阳能晶圆生产商--赛维LDK大幅调低第三季和全年营收预期,称由于太阳能产品价格急剧下滑,将减计最多5,000万美元的存货.
无法联络到赛维LDK管理人士对富国银行的举动发表评论.
赛维LDK股票周二在纽约证交所下挫0.10美元或2.8%,至3.43美元.该股自2月触及52周高位14.96美元以来,已累计缩水逾四分之三.
Dubinsky在致客户的报告中提到,鉴于太阳能市场极度低迷,赛维LDK的资产负债表大部分为短期债务,该公司面临的流动性风险加剧.
截止6月30日,赛维LDK的短期借款和一年内到期的长期借款达22亿美元,总负债高达55亿美元.
赛维LDK称表示,准备剥离多晶矽制造业务,此举将协助其减轻债务负担.但Dubinsky警告称,在经济环境疲弱背景下,该计划变得愈加具有挑战性.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。