〔投行观点〕富国银行称,赛维LDK股票并非理想投资

路透11月15日电---美国富国银行(Wells Fargo)太阳能分析师Sam Dubinsky周二将中国江西赛维LDKLDK.N从其研究范围中剔除,称他"无法确信该股是理想的投资."

此前一天,中国太阳能晶圆生产商--赛维LDK大幅调低第三季和全年营收预期,称由于太阳能产品价格急剧下滑,将减计最多5,000万美元的存货.

无法联络到赛维LDK管理人士对富国银行的举动发表评论.

赛维LDK股票周二在纽约证交所下挫0.10美元或2.8%,至3.43美元.该股自2月触及52周高位14.96美元以来,已累计缩水逾四分之三.

Dubinsky在致客户的报告中提到,鉴于太阳能市场极度低迷,赛维LDK的资产负债表大部分为短期债务,该公司面临的流动性风险加剧.

截止6月30日,赛维LDK的短期借款和一年内到期的长期借款达22亿美元,总负债高达55亿美元.

赛维LDK称表示,准备剥离多晶矽制造业务,此举将协助其减轻债务负担.但Dubinsky警告称,在经济环境疲弱背景下,该计划变得愈加具有挑战性.(完)