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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 10:17 BJT

〔中国新债〕浙江交投集团下周三将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月16日电---中国浙江省交通投资集团有限公司周三公告称,将于下周三(23日)簿记建档

发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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浙江交通 35 15 12 11/23簿记建档 光大银行 AAA 11/25 11/28

投资集团 工商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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