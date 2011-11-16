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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 10:26 BJT

《外汇动态》美元/马币或测试3.16阻力位--交易员

0207GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY在3.1600遭遇强劲阻力,目前为三重顶之一,一位交易员称,部分市场人士仍有可以回补的空头仓位.

"银行间投机客在该水准处的交投非常谨慎,然而,一旦升穿这一水准,就会出现一波空头回补的行情,"这位供职于吉隆坡一家马来西亚的银行的交易员谈到.

美元兑马币上涨0.2%至3.1570.若该货币对升穿3.1600,就可能进一步升至3.1724,即10月跌势的76.4%回档位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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