《外汇动态》美元/马币或测试3.16阻力位--交易员

0207GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY在3.1600遭遇强劲阻力,目前为三重顶之一,一位交易员称,部分市场人士仍有可以回补的空头仓位.

"银行间投机客在该水准处的交投非常谨慎,然而,一旦升穿这一水准,就会出现一波空头回补的行情,"这位供职于吉隆坡一家马来西亚的银行的交易员谈到.