伊朗官员称以色列不会很快打伊朗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月15日电---伊朗高官周二表示，尽管近期以色列媒体臆测该国可能在考虑对伊朗动武，但他认为以色列不会很快对伊朗发动军事攻击。
长期以来，以色列拒绝排除对伊朗核计划作出军事回击的可能性。以色列认为伊朗核计划的目的在于制造核武器，但伊朗方面表示该计划仅用于发电。
以色列曾于2007年对叙利亚的疑似核地点发动攻击，1981年摧毁了伊拉克一座尚未开始运行的核反应堆。
上周，国际原子能机构（IAEA）发布的报告暗示，伊朗似乎已在设计核弹，可能仍在从事秘密研制工作。这进一步加剧了围绕伊朗核计划的紧张气氛。
当被问及是否对以色列可能发动攻击感到忧虑时，伊朗最高领袖哈梅内伊的高级外交顾问拉里贾尼（Mohammad Javad Larijani）称，“如果你的意思是我认为对伊朗的军事攻击迫在眉睫，完全不是这样。”
“如果你的意思是，我们应该对任何可能针对我国领土发动的攻击保持警惕，那确实如此，”他在接受路透采访时表示。
“但是如果你问我......任何方面针对伊朗的任何军事攻击是否近在眼前，我预计不会这样， ”他说道。
以色列最近试射了一枚远程导弹，以色列总理内塔尼亚胡也表示，伊朗的核计划构成了“直接和严重威胁”。这令外界对以色列将对伊朗发动攻击猜测升温。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。