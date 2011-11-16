〔新债招标〕中国10年国债中标利率3.57%,稍低于预测均值--业内人士

路透上海11月16日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.57%,稍低于此前3.59%的市场预测均值.

业内人士并称,该期债的最优(边际)利率为3.61%.此前市场对今日新债的利率预测区间为3.55%-3.64%.

该期债为财政部今年第24期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债11月17日开始发行并计息,11月21日发行结束,11月23日起上市交易.(完)