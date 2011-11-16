〔新债招标〕中国10年国债中标利率3.57%,稍低于预测均值--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月16日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币10年期固息国债,中标利率为3.57%,稍低于此前3.59%的市场预测均值.
业内人士并称,该期债的最优(边际)利率为3.61%.此前市场对今日新债的利率预测区间为3.55%-3.64%.
该期债为财政部今年第24期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债11月17日开始发行并计息,11月21日发行结束,11月23日起上市交易.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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