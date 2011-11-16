亚马逊Kindle Fire平板电脑使用三家公司芯片

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月15日电---计算机维修公司iFixit周二拆解亚马逊(AMZN.O)平板电脑Kindle Fire後表示，这款电脑使用了德州仪器TXN.N、三星(005930.KS)、LG (003550.KS)和海力士半导体(000660.KS)生产的零部件。
亚马逊首台平板电脑于周一开始出货，预计今年第四季度将售出500万台，明年会售出更多。
尽管这款电脑的销量或许无法与苹果iPad相比，但对于一直关注这款新产品采用何种零件的投资者而言，这已经足够。
独立研究公司ABR投资战略公司的布拉德・加斯特维斯(Brad Gastwirth)表示：“每季度300万-500万台的销量对特定零部件生产商而言是有意义的。”
iFixit的技术通讯主管Miroslav Djuric表示，IFixit周二对Kindle Fire进行了拆机，结果显示，这款电脑采用了德州仪器、三星和海力士公司生产的芯片，LG生产的显示屏。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。