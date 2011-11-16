《外汇动态》欧元兑美元和日圆触及五周低位,触发止损单令跌幅扩大

欧元兑美元在触发1.3480附近的止损单後,跌至1.3444左右的五周低点.一道支撑位可能埋于1.3408附近,即一目均衡云区周线底部.另一道支撑位处于1.3405附近,即欧元10月升势的76.4%回档位.