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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 11:04 BJT

《外汇动态》欧元兑美元和日圆触及五周低位,触发止损单令跌幅扩大

0239GMT---欧元扩大跌幅,兑美元和日圆降至五周低位,止损卖单加剧欧元跌势.

欧元兑美元在触发1.3480附近的止损单後,跌至1.3444左右的五周低点.一道支撑位可能埋于1.3408附近,即一目均衡云区周线底部.另一道支撑位处于1.3405附近,即欧元10月升势的76.4%回档位.

欧元兑日圆EURJPY=R触及103.69附近的五周低点.103.32附近可能存在支撑,即该货币对10月升势的76.4%回档位.

欧元兑美元EUR=最新下降0.6%,报1.3455.欧元兑日圆下跌0.5%,报103.75.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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