〔新债招标〕中国10年国债利率基本符预期,受二级市场震荡扰动不大(更新版2)

(新增追加发行等公告细节)

* 10年国债中标利率3.57%,基本符合预期

* 上日二级市场震荡,对新债扰动不明显

* 1.5左右的投标倍数,显示需求较为稳定

* 获得0.5亿元的追加认购,实际发行280.5亿元

路透上海11月16日电---中国财政部周三招标的10年期国债,中标利率3.57%基本符合预期,而且1.5倍左右的投标倍数显示,机构配置需求相对稳定,受上日尾盘二级市场震荡扰动并不明显.

财政部公告称,上午招标的10年期国债,票面利率3.57%.在280亿元人民币的计划发行总量基础上,获得0.5亿元的追加认购,最终实际发行280.5亿元.全场投标量为425.2亿元,扣除追加发行因素,首场投标倍数为1.52倍.

业内人士并透露,今日招标新债的最优(边际)利率3.61%.此前市场利率预测均值3.59%,预测区间为3.55%-3.64%.

上海一银行交易员称,今日新债结果基本符合预期,受此前二级市场震荡"扰动不大".

周二央行公开市场一年央票发行收益率跌逾8个基点至3.4875%,带动随後招标的上海市地方政府债和进出口行七年固息债,利率明显偏低.不过二级市场方面,当日尾盘国债等现券收益率却出现明显上行,因获利回吐抛压.[CN/CN]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种昨日收益率涨7.56个基点(bp)至3.6563%;二级市场上,相近期限国债收益率一改上日尾盘涨势,有所回落.截至北京时间14:56,剩馀期限约9.76年的固息国债110019券最新成交tCN110019=CFXS在3.6250%,较上日收盘的3.67%跌4.5bp.

该期债为财政部今年第24期记账式附息国债,每半年付息一次,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债11月17日开始发行并计息,11月21日发行结束,11月23日起上市交易.(完)