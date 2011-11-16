〔美国个股〕花旗集团或裁减多达3,000个职位,以帮助减支--华尔街日报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约11月15日电---华尔街日报周二报导,受股市和债市动荡的影响,花旗集团(C.N)正在考虑在其证券和银行部门裁减多达900个岗位.
华尔街日报援引知情人士的话称,裁员旨在帮助削减花旗集团的支出.该公司暂时考虑总共裁减多达3,000个岗位,相当于其全球岗位总数的约1%.
花旗集团近期已开始在Citi Holdings削减成本,该部门包含其计划削减的业务和资产.
消息人士强调,随着减员计划的逐步敲定,上述方案可能会有调整.周二晚间无法立即联系到花旗集团代表对此置评.
花旗集团股价周二小幅下跌36美分,收报28.02美元.过去一年内该股累计下跌33.85%.(完)
--编译 丁琦;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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