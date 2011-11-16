《热点透视》嘉汉林业以高昂代价得到宝贵教训

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 隋芬

路透香港11月15日电---时间过了五个月且市值蒸发掉30亿美元后,在加拿大上市的嘉汉林业TRE.TO才开始证明自身清白.一个独立委员会调查发现,该公司并不存在沽空方、小型研究机构Muddy Waters所指称的重大会计问题.假如公司结构简单一点,信息披露更透明,注重质量而非一味追求增长速度的话,嘉汉林业本可省去一些麻烦.

由Muddy Waters欺诈指控所造成的声誉与财务损失将难以弥补.嘉汉林业的现金已从6月底的9亿美元减少到不足6亿.光是调查费就花了3,500万美元.在该公司未能及时发布季度财报後,银行预计会开始要求更高的利息或是提前收回贷款.未来存在诸多变数,客户也开始推迟付款.

但嘉汉林业以及像它这样的其他公司,可以用时间来挽回信心.对股东增加信息披露会有所帮助.嘉汉林业对公司客户的细节信息披露甚少,称出于竞争原因,这些资料十分敏感.在股票暴跌时,它对投资者的想法也似乎并不在意,拒绝买回股票--回购股票的姿态或许本能帮助遏制股价跌势.

第二,嘉汉林业需要简化公司结构,首先要做的就是停用复杂的"授权中介"形式,改用国内载体,即便这麽做会引发一次性的税收支付.这些授权中介对嘉汉林业充当着分销商与资产池的双重用途,而正是它们帮助引发了关联交易担忧,即便管理层坚称这类担忧毫无依据.

第三,嘉汉林业需更加侧重质量,而非成长速度.该公司一直以来遵循资本要求不高的模式,买树而不买林地.这帮助解释了它的快速增长.但要让投资者更放心的话,嘉汉林业应在有能力时将林地同样买下,即便这意味着增长会变慢.

嘉汉林业的这场磨难造成了广泛的破坏影响.根据汤森路透的资料,由于遭到投资者质疑,今年已有11家在美上市的中国公司决定退市.那些留守企业面临着缓慢的重振之路,不过嘉汉林业至少给出了一些有用的教训.(完)