版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 11:12 BJT

〔全球贵金属〕澳新银行预计金价2012年升越每盎司2,000美元

路透11月15日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)称,市场对欧洲,特别是希腊和意大利债务问题的持续关注,料将推动金价今年底涨至每盎司1,850美元,且2012年可能升越2,000美元.

澳新银行的分析师反驳了市场中的看空观点,即金价涨势将终结,并会急剧回落至每盎司1,000-1,200美元.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐