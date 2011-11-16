〔全球贵金属〕澳新银行预计金价2012年升越每盎司2,000美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月15日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)称,市场对欧洲,特别是希腊和意大利债务问题的持续关注,料将推动金价今年底涨至每盎司1,850美元,且2012年可能升越2,000美元.
澳新银行的分析师反驳了市场中的看空观点,即金价涨势将终结,并会急剧回落至每盎司1,000-1,200美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。