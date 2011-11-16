《阳歌专栏》中国电信业遭遇政府监管权力斗争

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**中国电信行业遭遇政府监管权力斗争**

中国通信行业在两个方面笼罩着乌云。一方面是中国两大政府机构围绕反垄断调查的权力斗争浮出水面，另一方面是中国移动匆忙推进本土4G技术测试。

首先来看权力斗争，对中国联通和中国电信在互联网宽带接入市场的垄断经营行为，将呈现国家发改委与电信行业监管者--工业和信息化部的对峙。

中国媒体报导，工信部正准备对联通和电信两家在宽带业务方面的垄断行为进行调查，而上周国家发改委高调宣布对这一问题展开调查。

这种围绕势力范围的斗争在中国很常见，不过涉及到如此高层次部门、卷入的是如此重要的国有企业的权力争夺很少进入人们的视野。国家发改委积极介入这起反垄断案件，而工信部很可能要守护当前的行业做法，两者可能产生摩擦。工信部很多前政府官员现在电信和联通公司担任高层。

同时在另一个单独的层面，中国移动高管高调表示将启动本土4G标准（TD-LTE）第二阶段大规模测试，计划明年6月完成。眼下第一阶段测试已经遇到重大问题，其中两家合约厂商未能按期完成。

中国移动显然要在这些测试方面加快推进，希望尽早推动4G标准商业化，悄然替换掉问题缠身的基于本土TD-SCDMA技术的3G网络。但是，前期工作尚未完成，这种冒进很难说是正确的做法，我预计将来TD-LTE技术可能爆出问题，如果中国移动不谨慎应对，很可能导致这种新技术的应用拖後数月甚至数年时间。

一句话：一边是中国政府部门陷入行业监管权力争夺战，另一边中国移动加速推进4G标准网络，电信行业乌云压顶。

**中国IT外包公司营收增长令投资者振奋**

别提利润了，拿出好的营收增长业绩给我们看看。

随着中国IT服务公司文思信息（VanceInfo）VIT.N和海辉软件（HiSoft）HSFT.O公布最新业绩，显示尽管两家公司利润下滑，营收却稳步增长，对投资者传递出的就是上述信息。

在两家公司分别公布第三季财报之後，文思信息股价大涨17%，海辉软件股价上涨幅度较小，不过也达5%。

对于文思信息来说，投资者似乎对于其加快的营收增长速度感到振奋。该公司称，第三季营收同比增长26%，而第四季度预计这一数字将达41%。

海辉软件表示，其今年前九个月营收增长都保持在45%左右，第四季度增速不会有多大变化。

这两家公司强劲的营收增长，和同在美国上市的柯莱特信息系统公司（Camelot Information Systems）CIS.N的业绩形成强烈反差。柯莱特信息系统业务依赖于中国的银行，中国政府的银根紧缩措施间接地使该公司第三季业绩大受打击。

文思信息的大部分业务来自电信领域，而随着3G网络建设的推进，该领域获得大量投入。海辉软件约有四分之三的业务来自美国、欧洲和日本，从而免受中国政府政策的影响。

尽管两家公司都发布了漂亮的营收增长数字，他们的利润却都下滑。文思信息净利润同比下滑一半，海辉软件净利润同比下滑12%。

不过，利润下滑显然并没有让投资者感到担心，若下滑意味着两家公司正为未来的发展大笔投资，投资者们很可能愿意承受更高的成本。

尽管IT外包也像其他行业一样要受周期性科技支出的影响，我个人对于这个领域的巨大增长潜力很看好。总的来说，接下来6-12个月前景看起来很好，特别是对于文思信息来说。

一句话：中国IT外包行业在未来6-12个月中可能表现强劲，特别是对于业务涉及科技和西方市场的公司来说。

**国人通信赴盛大网络後尘 宣布私有化**

陈天桥宣布私有化盛大网络SNDA.O刚过一个月，就有另外一家规模较小的在美上市公司--国人通信GRRF.O也宣布了类似计划。该公司的计划从理论上看并不十分困难，其市值相对较小，仅6200万美元，与盛大网络22亿美元的市值相比乃大巫见小巫。

国人通信私有化公司的出价为每个美国存托股（ADS）3.10美元，这并没有刺激其股价反弹，反而是遭遇抛售下跌4%至2.76美元，已较发行价下跌11%。陈天桥10月中旬宣布以每股41.35美元回购股份後，盛大网络股价一直小幅走高，一度还攀升至40美元高位，目前交投在39.50美元左右，较发行价下跌约4.5%。

显然，国人通信的私有化收购建议遭到高度质疑，该公司此举或是由券商国泰君安为其执行长提供收购资金所致。这两家公司的私有化，均是投资者担心其会计问题，导致在美上市公司股价连续数月震荡下跌所致的结果。陈天桥或国人通信执行长高英杰是否真正认真考虑过其收购建议，先另当别论，但我认为陈天桥的收购建议更像是提振公司股价的一种策略，当投资者意识到他并无意执行计划时，其股价还会再度走低。

国人通信的计划也可能落空，但最大的原因或许是无法获得必要的资金。不论如何，此类私有化计划更像孤注一掷的举动，旨在提振其萎靡的股价。除非当前这场信任危机得到化解，否则我们还会看到更多类似的计划。

一句话：国人通信私有化可能因缺乏资金落空，同时也反映持续不减的信任危机仍在困扰此类在美上市公司的股票。（完）

编译：王凤昌/张家伟/侯雪苹 发稿：王燕焜

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