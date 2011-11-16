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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 11:37 BJT

〔东京汇市〕欧元触及一个月低位,债务危机恐席卷更多欧盟国家

* 欧元走势不稳,市场担心危机蔓延至核心国家

* 美股反弹幅度不足以缓解看空人气

* 欧元/美元支撑位料在1.3410,但可能测试1.3145美元

* 由于危机恶化,ECB恐将被迫采取行动--分析师

* 日本央行料维持政策不变,欧元区通胀数据受关注

路透东京11月16日电---欧元兑美元周三跌至一个月新低,兑日元亦下滑,因欧元区债务危机恐将席卷法国等最高评级成员国,核心国家的政府公债开始承受压力.

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