〔东京汇市〕欧元触及一个月低位,债务危机恐席卷更多欧盟国家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元走势不稳,市场担心危机蔓延至核心国家
* 美股反弹幅度不足以缓解看空人气
* 欧元/美元支撑位料在1.3410,但可能测试1.3145美元
* 由于危机恶化,ECB恐将被迫采取行动--分析师
* 日本央行料维持政策不变,欧元区通胀数据受关注
路透东京11月16日电---欧元兑美元周三跌至一个月新低,兑日元亦下滑,因欧元区债务危机恐将席卷法国等最高评级成员国,核心国家的政府公债开始承受压力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。