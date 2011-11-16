《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:早盘全线获得旺盛买盘,因欧元大跌

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR悉尼11月16日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日早盘全线获得旺盛买盘,因欧元兑美元较开盘水准下跌约0.01美元.
欧元兑美元遭遇强大卖压,在略高于1.3480处的买盘被卖家的联手打压轻易击溃,欧元一度挫至1.3437的低位,随後温和反弹.
美元兑日圆以外亚洲货币以及日本外亚洲股市的表现与欧元走势紧密相联.
亚洲盘今日表现很可能就是这样,接下来或许要看欧洲时段的情况了.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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