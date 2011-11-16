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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 11:45 BJT

《全球市场》亚洲股市下挫,受欧元区危机蔓延至核心国家的忧虑拖累

* MSCI除日本外亚太股指下挫1.3%,日经指数跌0.14%

* 欧元兑美元和日圆下跌,因风险厌恶情绪

路透东京11月16日电---亚洲股市和欧元周三下挫,因有迹象显示借贷成本增加将影响到法国的AAA债信评级,使人担心欧元区核心成员国也有可能难逃被债务危机吞噬的命运.

意大利和希腊的政治前景依然不明,这两个国家试图通过严厉的撙节措施,以获得援助资金并赢回市场信心.被任命为意大利总理的蒙堤料将在周三公布意大利新政府名单.

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