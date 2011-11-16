〔中国经济〕人民币汇率处于合理区间,出口前景不容乐观--商务部(更新版)

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* 未来一个时期出口形势不容乐观

* 人民币汇率目前处于合理区间

* 中国的对外贸易基本平衡

路透北京11月16日电---中国商务部发言人沈丹阳周三称,部分国家指责人民币汇率是没有根据的,目前人民币汇率基本处于合理区间.中国外贸面临的形势仍然较为复杂,未来一段时间出口形势仍不容乐观.

他在商务部例行新闻发布会上并称,在鼓励扩大进口方面,还将出台新的政策措施,推动外贸平衡发展.中国贸易顺差占国内生产总值(GDP)比重属于基本平衡范围,到年底对外贸易平衡趋势将进一步加强.

"人民币汇率是否在一个合理的区间,这需要有一套标准进行核定,无论是IMF,或者是经济学家,大家都认为目前人民币汇率基本处在一个合理的水平和合理的区间,"沈丹阳表示.

他表示,不论是发达国家领导人还是发展中国中国家领导人指责人民币汇率,"我们认为既没有根据,也没有道理",人民币汇率不是造成中美贸易失衡的主要原因.

在亚太经合组织(APEC)会议期间,美国总统奥巴马频频就汇率问题向中国施压,他周日称,尽管人民币已经有所升值,但仍需进一步且更快地升值,并指多数分析师相信,中国人民币的汇价被低估了20-25%.[ID:nCN1216188]

参加会议的中国国家主席胡锦涛则表示,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值,也无法解决美国面临的问题.

自2010年6月中国宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性以来,人民币兑美元累计上涨约7.5%.经通胀因素调整後,此涨幅接近10%.

沈丹阳预计,中国今年贸易顺差料控制在1,500亿美元左右,外贸总额料3.6-3.7万亿美元.

海关数据显示,今年1-10月进出口总值约2.98万亿美元,同比增长24.3%,同期贸易顺差1,240.2亿美元,同比收窄15.4%.不过受累欧美经济不景气,10月出口同比增速创八个月新低.

**出口形势不容乐观**

沈丹阳表示,当前外贸形势较为复杂,发达国家经济低迷,对中国的出口需求减弱,国内影响企业成本上升的综合因素仍在,贸易摩擦增多等.综合分析,未来一段时间中国出口形势不容乐观.

他表示,下一步将既支持国内企业克服困难,稳定出口增长;培育以技术、品牌、质量和服务为核心的外贸竞争新优势;同时也将继续坚持扩大进口的方针,稳定进口增长.

商务部并公布,10月全国实际使用外资(FDI)金额83.34亿美元,同比增长8.75%.1-10月实际使用外资金额950.12亿美元,同比增长15.86%.

其中,前十月亚洲主要国家对中国投资持续大幅增长,欧盟投资略有增长,美国投资降幅进一步扩大;中部地区实际使用外资保持高速增长态势,东、西部地区实际使用外资增长略有放缓.

1-10月中国境内投资者累计实现非金融类对外直接投资462.5亿美元,同比增长14.1%.其中以并购方式实现的直接投资156亿美元,占同期投资总额的33.7%.(完)