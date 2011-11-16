〔中国债市动态〕中长债收益率略降受国债招标带动,获利了结料令债市承压

路透上海11月16日电---中国银行间债市周三早盘中长端的收益率下降3-4个基点(bp),基本回吐昨日午後涨幅,主要受稍早10年期国债招标的带动,短期券种变化则不大.机构对年底资金面持谨慎态度,且前期收益率累计跌幅已较大,获利了结需求或会令债市承压.

交易员表示,短券卖盘相对较多,但成交泛泛,收益率基本维持在前一日收盘水平.

"(中长期收益率)下去了些,把昨天涨上去的那部分又跌回来了,"北京一银行交易员称.

他并指出,一方面年底银行面临走款,各项考核,另一方面,股市也分流部分债市资金,因此机构对年底资金面看法偏谨慎,投机盘或会选择获利回吐,收益率不排除会面临上行压力,但幅度不会太大.

中国财政部周三招标的10年期国债,中标利率3.57%基本符合预期,而且1.5倍左右的投标倍数显示,机构配置需求相对稳定,受上日尾盘二级市场震荡扰动并不明显.[ID:nCN1222400](完)