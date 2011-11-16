〔中国债市动态〕中长债收益率略降受国债招标带动,获利了结料令债市承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月16日电---中国银行间债市周三早盘中长端的收益率下降3-4个基点(bp),基本回吐昨日午後涨幅,主要受稍早10年期国债招标的带动,短期券种变化则不大.机构对年底资金面持谨慎态度,且前期收益率累计跌幅已较大,获利了结需求或会令债市承压.
交易员表示,短券卖盘相对较多,但成交泛泛,收益率基本维持在前一日收盘水平.
"(中长期收益率)下去了些,把昨天涨上去的那部分又跌回来了,"北京一银行交易员称.
他并指出,一方面年底银行面临走款,各项考核,另一方面,股市也分流部分债市资金,因此机构对年底资金面看法偏谨慎,投机盘或会选择获利回吐,收益率不排除会面临上行压力,但幅度不会太大.
中国财政部周三招标的10年期国债,中标利率3.57%基本符合预期,而且1.5倍左右的投标倍数显示,机构配置需求相对稳定,受上日尾盘二级市场震荡扰动并不明显.[ID:nCN1222400](完)
--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。