〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下滑,受中间价持续走跌带动

* 人民币兑美元早盘下滑

* 中间价持续走低,与即期汇价渐接轨

* 中国经济基本面暂不支持人民币走强

* 人民币汇价近期料基本持稳

路透上海11月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三早盘下滑.中间价连日来震荡走低,加之海外美元表现强势,人民币汇价受压制亦呈现弱势整理格局.

交易员并认为,受欧债危机影响,中国出口受到不小影响,加之通胀压力减缓,中国经济基本面暂不支持人民币持续走强,近期料仍将基本持稳.

北京时间12:04,人民币兑美元即期报6.3495元,较上日收盘6.3465元下跌.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3509元,上日中间价为6.3436元.

"还是基本面主导吧,本身中国(经济)基本面没那麽好,10月数据也可以看出来,"北京一银行交易员称.

外需疲弱导致中国10月出口增幅意外降至八个月最低,同时内需旺盛带动进口强劲增长,当月贸易顺差因此远低于预期.[ID:nCN1210026]

该交易员并指出,近期美元指数.DXY涨势较为明显,而在欧债危机未得到有效解决前,这一局面或还会延续.在非美货币普遍较弱的情况下,人民币也难有上涨动力,近期不会有太大波动.

北京时间12:01,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3450/90,上日尾盘为6.3470元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3468/38元,上日尾盘报6.3590元.

东京汇市欧元兑美元周三跌至一个月新低,兑日元亦下滑,因欧元区债务危机恐将席卷法国等最高评级成员国,核心国家的政府公债开始承受压力.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)