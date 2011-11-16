〔电脑产业〕戴尔称泰国洪灾导致的硬盘短缺问题将持续到明年第一季度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月16日电---戴尔DELL.O周三称,泰国洪灾导致的硬盘短缺问题将持续到2012年第一季度.
戴尔南亚和亚太日本地区总裁Amid Midha在一次电话会议上说戴尔上月购买了巨大数量的硬盘,但他拒绝披露库存水平.
Midha说,"但我们可看到形势在一天天转好,情况在不断改变."
作为全球第三大个人电脑制造商,戴尔季度营收不及华尔街预估,并警告称全球营收可能受到行业范围内硬盘短缺的冲击.(完)
--编译 侯向明;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。