〔电脑产业〕戴尔称泰国洪灾导致的硬盘短缺问题将持续到明年第一季度

路透台北11月16日电---戴尔DELL.O周三称,泰国洪灾导致的硬盘短缺问题将持续到2012年第一季度.

戴尔南亚和亚太日本地区总裁Amid Midha在一次电话会议上说戴尔上月购买了巨大数量的硬盘,但他拒绝披露库存水平.

Midha说,"但我们可看到形势在一天天转好,情况在不断改变."

作为全球第三大个人电脑制造商,戴尔季度营收不及华尔街预估,并警告称全球营收可能受到行业范围内硬盘短缺的冲击.(完)