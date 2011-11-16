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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 12:41 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上扬,因欧债忧虑加剧

路透新加坡11月16日电---美国10年期公债价格周三上扬,上日法国公债收益率(殖利率)蹿升,加剧了市场对欧元区债务危机向区内其它高评级成员国扩散的忧虑.

美国10年期公债US10YT=RR价格上涨9/32,收益率大约在2.017%,较周二纽约尾盘下跌3个基点.

10年期公债收益率已从本周高位下滑约12个基点,但仍徘徊于本月约为2.15-1.95%的区间内.

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