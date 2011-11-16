〔东京美债〕10年期公债价格上扬,因欧债忧虑加剧

路透新加坡11月16日电---美国10年期公债价格周三上扬,上日法国公债收益率(殖利率)蹿升,加剧了市场对欧元区债务危机向区内其它高评级成员国扩散的忧虑.

10年期公债收益率已从本周高位下滑约12个基点,但仍徘徊于本月约为2.15-1.95%的区间内.