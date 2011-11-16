〔东京美债〕10年期公债价格上扬,因欧债忧虑加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月16日电---美国10年期公债价格周三上扬,上日法国公债收益率(殖利率)蹿升,加剧了市场对欧元区债务危机向区内其它高评级成员国扩散的忧虑.
美国10年期公债US10YT=RR价格上涨9/32,收益率大约在2.017%,较周二纽约尾盘下跌3个基点.
10年期公债收益率已从本周高位下滑约12个基点,但仍徘徊于本月约为2.15-1.95%的区间内.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。