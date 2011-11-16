欧洲经济指标预测--11月17日-11月24日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月17日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------11月14日当周-------------------------------
11月17日(四)
0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.6%
(较上年同期) 持平 +0.6%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负54.4
11月18日(五)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +5.3% +5.5%
0900 意大利工业订单(较前月) 9月 -- +5.0%
(较上年同期) -- +10.5%
0900 意大利工业销售(较前月) 9月 -- +4.0%
(较上年同期) -- +12.0%
---------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月21日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 9月 -- 赤字63
(经季节调整)(亿欧元) -- 赤字50
0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 9月 -- 流入357
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差14.6
11月22日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差18.5
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 10月 短差198.8
公共部门净借款(亿英镑) 113.8
1500 欧元区消费者信心 11月 负19.90
11月23日(三)
0745 法国企业景气指数 11月 97
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 48.5
服务业PMI -- 44.6
综合PMI -- 45.6
0828 德国制造业PMI 11月初值 -- 49.1
服务业PMI -- 50.6
综合PMI -- 51.2
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 -- 47.1
服务业PMI -- 46.4
综合PMI -- 46.5
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -- +1.9%
(较上年同期) -- +6.2%
11月24日(四)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
0900 意大利消费者信心 11月 -- 92.9
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 -- 106.4
现况指数 -- 116.7
预期指数 -- 97.0
0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +0.5%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 -- -- (完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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