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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 13:06 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破112美元,因担心希腊与意大利新政府影响力

路透新加坡11月16日电---布兰特原油周三跌破每桶112美元,回吐上日部分涨幅,因投资者担心,希腊和意大利新政府恐无法召集政治影响力,来推行不受欢迎的改革并遏制欧元区债务危机.

油市正在寻找欧洲需求成长的线索,意大利将公布技术官员领衔的内阁组成,同时希腊新联合政府预计将赢得信任投票.亚洲股市受不确定性拖累下跌,欧元触及五周低位.

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