〔国际油市〕布兰特原油跌破112美元,因担心希腊与意大利新政府影响力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月16日电---布兰特原油周三跌破每桶112美元,回吐上日部分涨幅,因投资者担心,希腊和意大利新政府恐无法召集政治影响力,来推行不受欢迎的改革并遏制欧元区债务危机.
油市正在寻找欧洲需求成长的线索,意大利将公布技术官员领衔的内阁组成,同时希腊新联合政府预计将赢得信任投票.亚洲股市受不确定性拖累下跌,欧元触及五周低位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。