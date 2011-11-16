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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 13:06 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,受欧债危机忧虑影响

路透惠灵顿/悉尼11月16日电---澳元和新西兰元周三下滑,因欧元全线疲弱拖累风险资产下跌,引发一波止损卖单.

澳元兑美元AUD=D4跌逾0.01美元至1.0073美元,因欧元区债务危机可能吞没法国的忧虑加剧,抑制风险胃纳.澳元兑美元最新报1.0081,本月迄今下跌4.2%,可能下探近期低位1.0051.

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