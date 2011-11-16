〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,受欧债危机忧虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月16日电---澳元和新西兰元周三下滑,因欧元全线疲弱拖累风险资产下跌,引发一波止损卖单.
澳元兑美元AUD=D4跌逾0.01美元至1.0073美元,因欧元区债务危机可能吞没法国的忧虑加剧,抑制风险胃纳.澳元兑美元最新报1.0081,本月迄今下跌4.2%,可能下探近期低位1.0051.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。