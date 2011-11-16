美国与加拿大经济指标预测--11月17日-11月24日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月17日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月14日当周-------------------------------
11月17日(四)
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 61.0 65.8
建筑许可年率(万户) 60.3 58.9
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月12日当周 39.5 39
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40
续请失业金人数(万人) 11月5日当周 364.0 361.5
1500 美国费城联邦储备银行指数 11月 8.0 8.7
2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 10月 -- 0.75
11月18日(五)
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.8% +3.2%
1330 加拿大领先指标 10月 -- -0.1%
1500 美国领先指标 10月 +0.6% +0.2%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月11日当周 -- 122.3
----------------------------------11月21日当周-------------------------------
11月21日(一)
1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -- +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 10月 -- 负0.22
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 485 491
11月22日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月19日当周 -- +0.3%
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +4.3%
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.5% +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%
最终销售 -- +3.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 -- +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.4%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月19日当周 -- --
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负6
11月23日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月18日当周 -- --
再融资指数 -- --
1330 美国个人所得 10月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.3% +0.6%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.9%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.5%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.7% -0.6%
扣除运输的耐久财订单 -0.1% +1.8%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.9%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -- +2.9%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 11月12日当周 -- --
1455 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 -- 64.2
现况指数 -- 76.6
预期指数 -- 56.2
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月18日当周 -- --
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 10月 -- +1.6%
11月24日(四)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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