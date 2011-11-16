〔欧洲个股〕德国拜耳预计其亚洲营收到2015年将超过110亿欧元

路透11月16日电---德国药品制造商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)在一份声明中表示,预计其亚洲营收到2015年将超过110亿欧元(149亿美元).

拜耳上个月确认其全年财测,并公布好于预期的季度获利,因新兴市场增长强劲.[ID:nCN1179594]

拜耳2010年在中国的总营收为30亿欧元左右,占其全球营收的8.3%.(完)