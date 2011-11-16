〔欧洲个股〕德国拜耳预计其亚洲营收到2015年将超过110亿欧元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月16日电---德国药品制造商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)在一份声明中表示,预计其亚洲营收到2015年将超过110亿欧元(149亿美元).
拜耳上个月确认其全年财测,并公布好于预期的季度获利,因新兴市场增长强劲.[ID:nCN1179594]
拜耳2010年在中国的总营收为30亿欧元左右,占其全球营收的8.3%.(完)
--编译 杜明霞;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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