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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 13:58 BJT

〔欧洲个股〕德国拜耳预计其亚洲营收到2015年将超过110亿欧元

路透11月16日电---德国药品制造商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)在一份声明中表示,预计其亚洲营收到2015年将超过110亿欧元(149亿美元).

拜耳上个月确认其全年财测,并公布好于预期的季度获利,因新兴市场增长强劲.[ID:nCN1179594]

拜耳2010年在中国的总营收为30亿欧元左右,占其全球营收的8.3%.(完)

--编译 杜明霞;审校 丁琦

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