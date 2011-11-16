《外汇动态》美元/菲律宾披索料面临一目均衡云区顶部的阻力

0536GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上涨,但料在43.51附近的一目均衡云区顶部暂面临阻力.

美元/披索上升0.2%至43.48,脱离盘内高点43.53.但该货币对料上看43.57,该水准为10月跌势的61.8%回档位.

美元/披索周二突破了50.0%回档位,受欧元区债务危机忧虑影响.

"目前43.50水准看来有些重压,但我希望逢低买入."一欧系银行驻马尼拉的交易员说,并称他预计美元/披索将升向10月27日高点43.70.(完)

--编译 杜明霞;审校 丁琦

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