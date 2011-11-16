〔企业并购〕美国博地能源将收购澳洲MACARTHUR COAL全部股权

路透墨尔本11月16日电---美国煤矿商博地能源BTU.N已收购澳洲MACARTHUR COALMCC.AX90%的股权,为其以更高价格强制收购剩馀股份扫清道路.博地能源将出价提高至49亿澳元(49.8亿美元).

博地能源首席执行官Gregory Boyce在声明中称:"我们很高兴能收购全部Macarthur股份,这可以带来显而易见的战略和财务收益."

博地能源之前同意,若达到90%持股比例,将收购价由每股16.00澳元提高至16.25澳元.(完)