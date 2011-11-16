〔企业并购〕美国博地能源将收购澳洲MACARTHUR COAL全部股权

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透墨尔本11月16日电---美国煤矿商博地能源BTU.N已收购澳洲MACARTHUR COALMCC.AX90%的股权,为其以更高价格强制收购剩馀股份扫清道路.博地能源将出价提高至49亿澳元(49.8亿美元).
博地能源首席执行官Gregory Boyce在声明中称:"我们很高兴能收购全部Macarthur股份,这可以带来显而易见的战略和财务收益."
博地能源之前同意,若达到90%持股比例,将收购价由每股16.00澳元提高至16.25澳元.(完)
--编译 程琳;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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