〔日本央行〕总裁白川方明:央行内部对全球不确定性意见不一

路透东京11月16日电---日本央行总裁白川方明:

* 央行内部对全球不确定性意见不一

* 欧洲金融市场仍面临压力,意大利公债收益率上涨体现了这一点

* 一些委员认为相比三周前欧洲方面的风险加剧

* 围绕欧债危机的担心还未消除

* 欧洲银行业提高资本基础很重要

* 其他委员认为过去三周欧洲风险变化不大

* 泰国洪灾或将对日本出口和产出造成明显拖累

* 认为欧洲风险过去三周有所加剧的观点并非主流

* 欧债问题已影响新兴经济体成长

* 认为日本长期利率将永久保持在当前低位水准的观点是错误的

* 若欧债问题引发市场重大波动,日本银行业无法免遭其影响

* 若避险买需推高日圆,欧债危机则损及日本经济