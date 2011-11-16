〔日本央行〕总裁白川方明:央行内部对全球不确定性意见不一

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月16日电---日本央行总裁白川方明:
* 央行内部对全球不确定性意见不一
* 欧洲金融市场仍面临压力,意大利公债收益率上涨体现了这一点
* 一些委员认为相比三周前欧洲方面的风险加剧
* 围绕欧债危机的担心还未消除
* 欧洲银行业提高资本基础很重要
* 其他委员认为过去三周欧洲风险变化不大
* 泰国洪灾或将对日本出口和产出造成明显拖累
* 认为欧洲风险过去三周有所加剧的观点并非主流
* 欧债问题已影响新兴经济体成长
* 认为日本长期利率将永久保持在当前低位水准的观点是错误的
* 若欧债问题引发市场重大波动,日本银行业无法免遭其影响
* 若避险买需推高日圆,欧债危机则损及日本经济
* 日本央行希望奥林巴斯相关金融企业的信息,能够有助于监管机构评估相关交易的公平性和透明性 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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