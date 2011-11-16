〔东京汇市〕欧元触及一个月低位,市场担心债务危机席卷更多欧盟国家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元走势不稳,市场担心危机蔓延至核心国家
* 欧元/美元支撑位在1.3410,但可能测试1.3145
* 由于危机恶化,ECB恐将被迫采取行动--分析师
* 纽约联储要求机构经纪商增加担保品,交易商备感惊愕
路透东京11月16日电---欧元/美元与欧元/日圆周三均刷新一个月低点,因欧元区债务危机恐将席卷法国等最高评级成员国,核心国家的公债开始承受压力.
欧元/美元EUR=一度跌至1.3437美元,为逾一个月低位,之前法国公债较可比德债利差触及近200基点的欧元问世以来高位,且AAA评级的奥地利公债利差亦飙升.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。