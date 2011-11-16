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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 14:42 BJT

〔东京汇市〕欧元触及一个月低位,市场担心债务危机席卷更多欧盟国家

* 欧元走势不稳,市场担心危机蔓延至核心国家

* 欧元/美元支撑位在1.3410,但可能测试1.3145

* 由于危机恶化,ECB恐将被迫采取行动--分析师

* 纽约联储要求机构经纪商增加担保品,交易商备感惊愕

路透东京11月16日电---欧元/美元与欧元/日圆周三均刷新一个月低点,因欧元区债务危机恐将席卷法国等最高评级成员国,核心国家的公债开始承受压力.

欧元/美元EUR=一度跌至1.3437美元,为逾一个月低位,之前法国公债较可比德债利差触及近200基点的欧元问世以来高位,且AAA评级的奥地利公债利差亦飙升.

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