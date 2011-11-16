〔企业并购〕中国山东黄金拟全现金收购Jaguar Mining全部股权--消息

路透北京11月16日电---路透从两位接近交易的消息人士处得知,中国大型黄金生产商--山东黄金集团正在与南美黄金公司Jaguar Mining(JAG.N)(JAG.TO)接触,拟以现金收购後者全部股权.

一位了解情况但不愿具名的消息人士周三对路透表示,"双方自今年五六月份开始接触,目前已经报价两轮,非常接近成交."

另一位消息人士亦称,"(山东黄金集团)已经报价两次,最後一次报价至今已经有两周多时间,山东黄金计划全现金收购."

上述两位消息人士并证实,到目前为止,山东黄金集团的第二轮出价为每股9.3美元,整个交易规模约10亿美元.

其中一位消息人士称,Jaguar Mining是非常注重矿业勘探的公司,资产质量很好,而按照净现值计算,上述报价的溢价挺高,可以说,"这样的并购对于双方股东都是一件好事."

山东黄金集团为中国大型的黄金生产商,是山东黄金矿业股份有限公司(600547.SS)的母公司,集团网站信息显示,山东黄金国际矿业有限公司全面负责山东黄金海外矿业拓展业务.

而路透就上述收购交易致电山东黄金国际矿业有限公司董事长李中义时,他表示对此事不予置评.因为时差等原因,截至发稿,路透尚未获得Jaguar Mining对此次并购消息的评论.

Jaguar Mining Inc.是一家黄金开采公司,主要从事黄金开采、探勘、开发等业务,拥有的矿源位于巴西,为南美地区最大的黄金矿区之一.公司在美国和加拿大上市,周二收盘分别报5.39美元和5.46加元.(完)