(重发)〔中国股市〕沪综指收挫2.5%创近两月最大跌幅,受累于欧债危机担忧重燃

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
(重发以跟上红条)
路透北京11月16日电---中国股市沪综指周三放量收挫2.5%,创近两个月来最大单日跌幅,并跌破10日和60日均线.欧债危机忧虑重燃拖累亚洲股市普降,国内股市亦难幸免,金融和地产等权重股领跌.
分析师认为,大盘挫跌主要是受到外围市场的影响,且沪综指在2,500点处存在抛压,本身亦有技术调整需要.
沪综指.SSEC收报2,466.959点,大跌62.802点,或2.48%,此前最大单日跌幅为9月22日2.782%;今日A股成交额扩大近15%至921亿元人民币.上证金融地产行业指数.SSEFN收盘重挫2.91%.
山西证券策略分析师杜亮认为,IMF上日报告发布对中国经济的悲观言论亦拖累大盘,"反弹基本结束,後市延续下跌调整调试."
国际货币基金组织(IMF)本周二警告称,中国的信贷,房地产,汇率和债务问题若单独来看,都还处于可承受范围,但这些问题如果一起发作,将令国内大型银行面临系统性风险. [ID:nCN1219402]
亚洲市场周三普跌,因有迹象显示借贷成本增加将影响到法国的AAA债信评级,使人担心欧元区核心成员国也有可能难逃被债务危机吞噬的命运.摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS在沪指收盘时下跌2.06%.
沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,672.8点,跌2.54%,成交量为68,043手.(完)
--发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。