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市场报道 | 2011年 11月 16日 星期三 15:21 BJT

〔法国经济〕将面临放缓而非衰退,正竭尽所能保住评级--财政经济部长

路透巴黎11月16日电---法国财政经济部长巴胡安周三表示,法国正在走向经济放缓,而非衰退;政府正在竭尽所能保住该国的AAA评级.

"我们目前预计将出现放缓,而非衰退,"巴胡安对LCI新闻频道表示,"我们正在竭尽所能保住我们的信用评级,以降低借款成本."

他并称,法国政府的2012年预算计划,将使其明年在无需进一步实施撙节措施的条件下顺利应对经济放缓,即便经济增长率只有政府预估一半的0.5%也无妨."(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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