〔法国经济〕将面临放缓而非衰退,正竭尽所能保住评级--财政经济部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎11月16日电---法国财政经济部长巴胡安周三表示,法国正在走向经济放缓,而非衰退;政府正在竭尽所能保住该国的AAA评级.
"我们目前预计将出现放缓,而非衰退,"巴胡安对LCI新闻频道表示,"我们正在竭尽所能保住我们的信用评级,以降低借款成本."
他并称,法国政府的2012年预算计划,将使其明年在无需进一步实施撙节措施的条件下顺利应对经济放缓,即便经济增长率只有政府预估一半的0.5%也无妨."(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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