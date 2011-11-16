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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 15:00 BJT

〔日本债市〕10年期收益率触一年低点,欧债危机蔓延疑虑提升避险需求

路透东京11月16日电---日本公债期货周三收在盘中高位,受到避险情绪推动.10年期日债收益率(殖利率)触及一年低点,因市场越发担心欧债危机正蔓延至欧元区评级最高的成员国,这支撑了对公债的避险买盘.

五年期等中期债券表现优于其他期限券种,因上交易日五年券标售结果强劲,亦因预期日本央行在可预见的未来将维持宽松立场.

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