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亚洲 | 2011年 11月 16日 星期三 15:07 BJT

〔日本股市〕收盘下跌近1%,料陷入近期区间波动(更新版)

(新增细节)

路透东京11月16日电---日股日经指数周三在清淡交投中收跌近1%,但维持近期区间内,因投资者仍谨慎观望欧元区债务危机进展.

奥林巴斯(7733.T)跳涨逾15%,因投资者回购该股,寄望东京证交所不会将其摘牌.尔必达记忆体6665.T飙升,此前报导称公司将削减动态随机存取记忆体(DRAM)产出以支撑价格.

海外市场欧债收益率(殖利率)上扬显示该地区问题远未解决.法国、比利时和奥地利的10年期公债收益率对德债利差均创欧元诞生以来最高水平,荷兰公债利差亦触及2009年初以来最高.

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