〔日本股市〕收盘下跌近1%,料陷入近期区间波动(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京11月16日电---日股日经指数周三在清淡交投中收跌近1%,但维持近期区间内,因投资者仍谨慎观望欧元区债务危机进展.
奥林巴斯(7733.T)跳涨逾15%,因投资者回购该股,寄望东京证交所不会将其摘牌.尔必达记忆体6665.T飙升,此前报导称公司将削减动态随机存取记忆体(DRAM)产出以支撑价格.
海外市场欧债收益率(殖利率)上扬显示该地区问题远未解决.法国、比利时和奥地利的10年期公债收益率对德债利差均创欧元诞生以来最高水平,荷兰公债利差亦触及2009年初以来最高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。