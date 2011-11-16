〔日本股市〕收盘下跌近1%,料陷入近期区间波动(更新版)

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路透东京11月16日电---日股日经指数周三在清淡交投中收跌近1%,但维持近期区间内,因投资者仍谨慎观望欧元区债务危机进展.

奥林巴斯(7733.T)跳涨逾15%,因投资者回购该股,寄望东京证交所不会将其摘牌.尔必达记忆体6665.T飙升,此前报导称公司将削减动态随机存取记忆体(DRAM)产出以支撑价格.