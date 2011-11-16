〔中国新债〕南京银行15年期固息次级债,票面利率申购区间5.9%-6.4%

路透上海11月16日电---中国南京银行股份有限公司(601009.SS)周三公告称,计划周五(18日)在银行间债市簿记建档发行45亿元人民币15年期固息次级债,票面利率申购区间5.90%-6.40%.

本期债券募集资金将用充实公司的资本基础,补充附属资本,提升资本充足率.主承销商为国泰君安证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK).

此外,该期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利,在有关监管机构批准的前提下,发行人可选择在第10个计息年度的最後一日,按面值全部赎回该债券.

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,南京银行主体长期信用等级为AA+,债券信用等级为AA.

该期债发行首日为11月18日,缴款日和起息日为11月21日,发行期为发行期限为11月18日-21日.(完)

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