〔英国金融〕央行料给出推行更多量化宽松措施的信号,因经济前景变暗

路透伦敦11月16日电---周三英国央行在修订经济成长和通胀预估时,可能会发出需要再次注资支撑经济的信号,因欧债危机存在将英国拖入经济衰退的威胁.

今年10月,英国央行重启量化宽松计划(QE),规模为750亿英镑,且由于经济前景黯淡,决策者此前甚至考虑过更大刺激规模.

许多分析师当前认为,英国央行将用周三的通胀报告发出或需进一步量化宽松的信号,因央行料将预测通胀率较8月时明显回落且增长大幅放缓.