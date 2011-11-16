〔英国金融〕央行料给出推行更多量化宽松措施的信号,因经济前景变暗

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月16日电---周三英国央行在修订经济成长和通胀预估时,可能会发出需要再次注资支撑经济的信号,因欧债危机存在将英国拖入经济衰退的威胁.
今年10月,英国央行重启量化宽松计划(QE),规模为750亿英镑,且由于经济前景黯淡,决策者此前甚至考虑过更大刺激规模.
许多分析师当前认为,英国央行将用周三的通胀报告发出或需进一步量化宽松的信号,因央行料将预测通胀率较8月时明显回落且增长大幅放缓.
英国央行总裁金恩也料将在1030GMT的新闻发布会上,对英国经济前景给出悲观的基调,这将强化对该央行不过太久就会上调2,750亿英镑量化宽松计划规模的预期.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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