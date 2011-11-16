〔中国票据市场〕转贴利率低位徘徊,大行承兑汇票受宠

路透上海11月16日电---中国票据市场转贴利率周三低位徘徊.在信贷调控趋宽松的背景下,机构收票热情不减,相对而言,大行承兑汇票更受青睐,其转贴利率水平也偏低.

"有些机构收票要求挺高的,只要国(有)股(份银行)承兑的票,(转贴利率)月息到0.7%以下,低的到0.68%,其他银行承兑的销路就差点了,"上海一银行交易员称.

她指出,随着信贷政策放松,票据因其较高的收益水平颇受银行追捧,有规模的银行大多积极收票,一些大行如工商银行(601398.SS)亦逐步加入收票行列.

中国10月新增信贷反弹至四个月高位,显示政策适时预调微调已初现成效;M2增速虽然持续下滑,但未来下行空间已经不大.预计货币政策将继续保持稳中有松.[ID:nCN1214022]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.0149/8.3804 9.4478/8.9133 10.7250/9.8570

上日 9.0149/8.3804 9.4910/8.9667 11.0200/10.0570

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变动 0bp/0bp -4.32bp/-5.34bp -29.50bp/-20.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2828%,较上日6.2880%微跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1029/3.0279 3.1840/3.1152

上日 3.0871/3.0117 3.1847/3.1102

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)