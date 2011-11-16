更正:〔欧元债市〕德债期货开高,欧元区其它国家公债承压

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(更正:因英文原文有误,内文第二段...法国公债较可比德债利差应改为升至"欧元诞生以来最高",非"4月以来最高")
路透伦敦11月16日电---德国公债期货周三上涨,而欧元区其馀国家公债承压,因投资者担心欧元区债务危机恐将蔓延至法国等更大经济体.
法国公债较可比德债利差周二升至欧元诞生以来最高,法国公债违约保险成本触及纪录高位,因人们担心,这些债券可能会被卖盘所吞噬,意大利借贷成本已因投资者大量抛售而升至难以为继的水准.
"他们(欧洲央行)目前似乎不想动用阻止蔓延所需要的弹药."一名交易商称.
"收益率差将在当前基础上继续扩大,直到我们得到某种爆炸性回应,而目前尚无这种迹象."
德债期货FGBLc1上涨16个跳动点,报138.87,周二结算价报138.71.
避险操作或将帮助德国最高60亿欧元的两年期新债标售,但上述交易商称,0.25%的超低票息或将让投资者持币观望.(完)
--编译 许娜/程琳;审校 白云/田建华
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