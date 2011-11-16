〔中国债市〕人民币利率互换略升,利好兑现後市场风险意识抬头

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周三小幅反弹.局部货币政策松绑预期市场已充份反应完毕,再加上前期IRS跌幅过快,机构的风险意识抬头,推IRS报价小幅反弹.
交易员并表示,近期调整属于意料之中,但考虑到目前整个市场情绪还是偏于乐观,料IRS反弹空间亦相对有限,後期可能会宽幅震荡,寻找新的价格中枢.
"现在大家炒作政策放松预期,也炒的差不多了."北京一银行交易员表示."我们反而担忧市场过于乐观,头脑发热,其实未来2-3个月的利率水平不见得就会预期的那麽低."
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.3743/3.4929 3.0225/3.1108 3.0783/3.1700 3.2000/3.2983 3.1417/3.4500
周二 3.3229/3.4400 2.9892/3.0617 3.0517/3.1333 3.1850/3.2633 3.1317/3.4200
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变动 +0.0514/+0.0529 +0.0333/+0.0491 +0.0266/+0.0367 +0.0150/+0.0350 +0.0100/+0.0300
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。