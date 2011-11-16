〔中国债市〕人民币利率互换略升,利好兑现後市场风险意识抬头

路透上海11月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周三小幅反弹.局部货币政策松绑预期市场已充份反应完毕,再加上前期IRS跌幅过快,机构的风险意识抬头,推IRS报价小幅反弹.

交易员并表示,近期调整属于意料之中,但考虑到目前整个市场情绪还是偏于乐观,料IRS反弹空间亦相对有限,後期可能会宽幅震荡,寻找新的价格中枢.

"现在大家炒作政策放松预期,也炒的差不多了."北京一银行交易员表示."我们反而担忧市场过于乐观,头脑发热,其实未来2-3个月的利率水平不见得就会预期的那麽低."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3743/3.4929 3.0225/3.1108 3.0783/3.1700 3.2000/3.2983 3.1417/3.4500

周二 3.3229/3.4400 2.9892/3.0617 3.0517/3.1333 3.1850/3.2633 3.1317/3.4200

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变动 +0.0514/+0.0529 +0.0333/+0.0491 +0.0266/+0.0367 +0.0150/+0.0350 +0.0100/+0.0300

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)